大館市に住む80代の女性から現金400万円をだまし取ったとして17歳の少年が逮捕されました。警察は、匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウが関与しているとみて調べを進めています。詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県に住む、17歳の無職の少年です。大館警察署の調べによりますと、少年は今年3月上旬から4月末までの間、警察官になりすましたうえで、大館市に住む80代の女性の自宅に電話をかけ、「犯人からあなたの口座