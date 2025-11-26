環境省は26日、佐渡トキ保護センターで飼育していたトキ1羽「優優（ゆうゆう）」が死んだことが確認されたと発表しました。「優優」は、1999年に中国から贈呈された2羽から、日本で初めて人工ふ化で生まれたトキです。1999年、雄の「友友（ヨウヨウ）」と雌の「洋洋（ヤンヤン）」が当時の天皇陛下に贈呈され、同じ年、この2羽の間に生まれた子が「優優」ということです。国内で初めてトキの人工ふ化に成功しました。環境省