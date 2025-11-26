県が発注した工事をめぐる贈収賄事件の裁判で元県職員に有罪判決です。秋田地方裁判所は業者から賄賂を受け取った罪に問われている男に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。収賄の罪に問われているのは県秋田地域振興局建設部の保全・環境課に所属していた齊藤一人被告57歳です。起訴状などによりますと齊藤被告は2022年度に県が発注した道路補修工事などをめぐり、青森県に本社がある大成産業が下請け業者に選ばれ