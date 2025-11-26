マネーフォワードは11月25日、同社初のAIネイティブプロダクト「マネーフォワード AI確定申告」の提供を開始した。同サービスは、AIがユーザーに代わって必要書類の内容を解析し、申告内容を作成。これにより、申告内容のチェックと書類提出(確定申告書類の作成・提出は、e-Taxや「マネーフォワード クラウド確定申告」などの利用が必要)のみで完結する、新しいユーザー体験を提供するという。○「マネーフォワード AI確定申告」の