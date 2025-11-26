9人組グローバル・ガールズグループ、NiziUのアーティスト公式Instagramが、11月26日（水）に更新され、東京ディズニーシーを満喫するMIIHI（ミイヒ）のプライベートショットが公開された。【写真】かわいすぎる！東京ディズニーシーを満喫するミイヒのウインクショット■冬コーデにファンもん絶白のモコモコジャケットを取り入れた冬らしいコーディネートで東京ディズニーシーに降臨したミイヒ。この日彼女は「#久しぶり