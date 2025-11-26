J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë30Æü¤ÎGÂçºåÀï¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1Ëü7000Ëç°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯·ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î6Æü¤Î¼¯ÅçÀï¤Çµ­Ï¿¤·¤¿1Ëü4039¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£Íèµ¨¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËè»î¹ç¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£11·î8Æü¤ÎÅìµþVÀï¤«¤é»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿´Ö¤Ë20¥Á¡¼¥àÃæ17°Ì¤Î33ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¹¶·âÌÌ¤Ë