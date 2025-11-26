＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ事前情報◇26日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞3週前の日米共催「TOTOジャパンクラシック」で3年半ぶりの優勝を果たした畑岡奈紗が初出場する。高校3年生だった2016年の「日本女子オープン」でアマチュアVを成し遂げて、この大会の出場資格を初めて得たが、その年は米ツアーの最終予選会を最優先して出場はキャンセル。以後、米ツアーを戦い、縁のなかった日