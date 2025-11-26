＜JLPGAファーストQT B地区 2日目◇26日◇裾野カンツリー倶楽部 (静岡県)◇6468ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第2ラウンドが終了。28歳の但馬友が連日の「69」をマークし、トータル6アンダーの単独首位に浮上した。1打差の2位に古家翔香、山路晶が続く。今年のプロテストに合格した千田萌花ら2人が、トータル4アンダー4位タイ。【写真】馬場咲希さんの肩出しドレス2013年の賞金女王で、ツアー通算7勝の森田理香子は2日