¡ã¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó»öÁ°¾ðÊó¡þ26Æü¡þKochi¹õÄ¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¡þ7375¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÀè½µ¤Î¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡£Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£770·ï¤°¤é¤¤¡£°Õ³°¤ÈÍ§Ã£¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²ñ¥Û¥¹¥ÈÀÐÀîÎË¡ßÆÃÂçG-SH