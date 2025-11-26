妻の裏切りをきっかけに、モラハラを繰り返すようになってしまった男性。その背景には、本人も気づかない「毒親の連鎖」があったという。いったい彼と両親とのあいだに何があったのか。 【画像】毒父から受けた「デッドキャッチボール」 『「毒親の連鎖」は止められる トラウマの呪縛を克服した10人のケース』より、一部抜粋、再構成してお届けする。 「どうしてわかってくれないんだ！」 関東在住の中村