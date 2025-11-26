元西武監督の辻発彦氏（67）が25日放送のBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。西武時代の後輩、清原和博氏（58）について語った。西武での現役時代、1987年11月1日に行われた巨人との日本シリーズ第6戦（西武）で8回裏に中堅・クロマティの緩慢な守備の隙を突いて一塁から一気に本塁生還を果たす好走塁を見せた当時の辻。いよいよ日本一目前…という直後の9回表、2死という場面ではタイムをかけて