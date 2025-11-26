アメフトの全日本大学選手権準決勝で関大（関西3位）と対戦する関学大（関西1位）が26日、兵庫県西宮市内で練習を公開。DB加藤圭裕（4年）が得意のハードタックルでの宿敵撃破を誓った。「タックルは全部、奥（仰向けに）に倒したい」全国高校選手権出場9度を誇る東京・国学院久我山サッカー部出身。3年の時、都決勝で敗れ、「何か新しいことにチャレンジしたい」とアメフト転向を決めた。母・万紀子さんは関学大チアリーダ