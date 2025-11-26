ニューストップ > 国内ニュース > 和歌山市の解体現場で重機のユンボが転倒 作業員が下敷きで意識不明… 和歌山県 国内の事件・事故 時事ニュース MBSニュース 和歌山市の解体現場で重機のユンボが転倒 作業員が下敷きで意識不明の重体 2025年11月26日 17時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 26日午後、和歌山市のアパートの解体現場で重機のユンボが転倒した 近くにいた作業員の男性がアーム部分の下敷きになり、意識不明の重体 警察は、関係者から状況をきくなど業務上過失致傷の疑いも視野に調べている 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 中国「日本で中国人への犯罪が多発」 日本側の否定に「先週も5人逮捕」と反論 2025年11月26日 17時44分 「軽い表現で済むことではない」国分太一が記者会見で連発…視聴者が引っかかった“5文字” 2025年11月26日 16時55分 「中国人団体がキャンセル 損失2000万円」報道のホテルが見解公表→「想定内」「依存してない」尖閣や靖国を例示 2025年11月26日 17時30分 国分氏会見受けて日本テレビがコメント「答え合わせは難しい」要望に応じられないと明言“二次加害”に「強い恐怖」 2025年11月26日 16時44分