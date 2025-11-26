【速報】重機のユンボが転倒　和歌山市の解体現場で作業員がアームの下敷きになり意識不明の重体 MBSニュース

和歌山市の解体現場で重機のユンボが転倒 作業員が下敷きで意識不明の重体

  • 26日午後、和歌山市のアパートの解体現場で重機のユンボが転倒した
  • 近くにいた作業員の男性がアーム部分の下敷きになり、意識不明の重体
  • 警察は、関係者から状況をきくなど業務上過失致傷の疑いも視野に調べている
