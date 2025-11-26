明日27日(木)の午後は、西日本を中心に広範囲で大気の状態が不安定に。28日(金)にかけては黄砂の予想も。28日(金)は北日本を中心に雨や風が強まり、荒れた天気になるおそれ。落雷や突風、急な強い雨にご注意を。27日は西日本を中心に大気の状態不安定明日27日(木)は、西から天気が下り坂に向かいます。前線を伴った低気圧が日本海を進む見通しで、上空には寒気も流れ込むため、広く大気の状態が不安定になりそうです。広い範囲で日