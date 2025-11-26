日本と中国の緊張が続く中、きのうに続き中国では日本と中国のサッカーチームが試合を行いますが、現地は厳重警戒です。今夜は、J1ヴィッセル神戸と上海申花の試合が行われますが…記者「試合開始5時間前です。スタジアム前には大勢の警備員がすでに集まっています」運営スタッフ「警察や警備員で1000人以上配置していて、最高レベルの警備態勢です。普段よりずっと多いです」日本からのサポーターは…「ユニフォームと、ただこれ