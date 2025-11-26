自民党と日本維新の会は社会保障制度に関する実務者協議をおこない、金融所得の把握を徹底し、医療費の保険料や窓口負担に反映させる対象について、75歳以上の後期高齢者を先行させる方針で一致しました。医療・介護の保険料や窓口負担をめぐっては今月、政府が閣議決定した総合経済対策で現役世代の負担軽減などを目的に、金融所得の把握を徹底し反映する方針が明記されています。自民党と日本維新の会は26日、国会内で社会保障改