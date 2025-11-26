「吉野工芸の里」敷地内に設置された当時のトイレ（石川県白山市提供）石川県白山市の「吉野工芸の里」敷地内にある通称「1億円のトイレ」が老朽化に伴い、来年9月に撤去されることが26日、市への取材で分かった。竹下登政権が自治体に1億円ずつ配った「ふるさと創生事業」の交付金を使い、合併前の旧吉野谷村が1990年に整備し、話題を集めた。市によると、トイレは男性用、女性用、多目的用の3棟で、交付金の一部に村負担分を