政府は経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案で、11兆円以上を国債で賄う方針であることがわかりました。【画像】今年度の追加国債 11兆円超の方針今年度補正予算案の一般会計の総額は約17兆7000億円で、政府関係者によりますと、財源の不足分として国債を11兆円以上追加で発行する方針です。昨年度の補正予算での追加発行額は約6兆7000億円でした。今回も財源の半分以上を国債で賄うことになります。また、今年度の税収