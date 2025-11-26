テルマー湯新宿店は、2025年11月26日から、早朝の追加料金が無料になる「朝得割引」を実施しています。入館料金のみで最大18時間も利用可能テルマー湯新宿店では、11月26日の「いい風呂の日」から早朝追加料金が無料になる「朝得割引」を開始。これまで朝6時から9時の入館料は、月曜から木曜日は2000円（一般料金）、金土日曜日は2300円（一般料金）でしたが、26日からは毎日無料になっています。入館料金のみで朝6時から深夜24時