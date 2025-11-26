俳優舘ひろし（75）が26日、都内で、主演映画「港のひかり」（藤井道人監督）の公開記念舞台あいさつに、眞栄田郷敦（25）尾上眞秀（13）、カメラマンの木村大作さん（86）と出席した。舘は、木村さんが手がけた撮影について「雨のシーンや雪のシーンなんて圧巻です。木村ワールド。そういう状況にいるだけでお芝居が成立しちゃう。すごくやりやすかったです。大作さんありがとうございました」と感謝を語った。木村さんは「舘さん