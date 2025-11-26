松屋フーズが展開する松屋は、2025年11月24日から30日まで、「いい肉ブラックフライデーキャンペーン」を開催しています。過去最大級の肉の日企画松屋は、11月24日から30日まで、ブラックフライデーと「いい肉の日」（11月29日）が重なる特別期間に「いい肉ブラックフライデーキャンペーン」を展開中。定番焼肉ダブル定食6種が、第1弾では松弁ネット限定200円引き、第2弾では店舗注文も含め290円引きとなる過去最大級の内容です。