前田健太 （c）SANKEI 楽天は26日、メジャーリーグ・ドジャースなどで活躍した前田健太投手(37＝前ヤンキース3Aスクラントン)と契約合意したと発表した。 広島に在籍した2015年以来、11年ぶりの日本球界復帰となる。 同投手は8月31日に放送したテレビ東京「スポーツリアライブ～SPORTSReal＆Live～」にVTR出演した際、「今年でアメリカは最後」と日本球界復帰の意向を明らかにし