プロボクシングの前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者・佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が２６日、都内で会見し、来年２月１９日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１４９」での同級８回戦（対戦相手未定）で再起することを発表した。「日本人史上初のウエルター級世界王者になる男、佐々木尽です」。恒例のあいさつから始まった会見で、佐々木は約３０