11月25日に、フジテレビが公式Xで年末年始特番の概要を発表した。そこで12月31日の大みそかに『ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル』が放送されるとわかった。放送時間は午後1時50分より4時間にわたる長丁場となる。「『ザ・ノンフィクション』は1995年にスタートし、基本的に関東ローカルと、一部地方局のみで放送されているドキュメンタリー番組です。日曜午後の放送時間帯に似つかわしくない、ヘヴィー