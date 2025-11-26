台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー37万人以上のサミー（短今・34）が26日までに自身のインスタグラムを更新。日本旅行での“初体験”を明かした。サミーは台湾プロ野球チームのチアリーダー選抜「クラシック・ガールズ」に選ばれて、23年3月に開催された第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で台湾代表を応援していた。しかし台湾は1次ラウンドで敗退。“会えなく”なってしまった状況に、