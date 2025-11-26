熊本県で25日、最大震度5強の地震が発生し、福岡県内でも震度3の揺れを観測しました。福岡管区気象台は、揺れが強かった地域では、発生から1週間程度は同じ程度かそれ以上の地震が発生する可能性があるとして注意を呼びかけています。 気象庁によりますと、25日午後6時1分ごろ、熊本県で地震がありました。震源の深さは9キロで、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で5.8です。熊本県産山村で最大震度5強を観測したほ