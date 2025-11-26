11月25日、女優の広瀬すずが自身のInstagramを更新。広瀬がアンバサダーを務める『ルイ・ヴィトン』のグレーのマフラーを巻いて、外で撮影された美しいソロショットが掲載された。さらに《あったかく過ごしましょ》と一言綴られ、寒くなってきた時期ならではの、ファンへの気遣いを見せた。「広瀬さんがInstagramを最後に更新したのは、9月20日。自身が出演した映画『宝島』のオフショットを掲載したのが最後となっていました。