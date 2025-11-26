NPB(日本野球機構)は26日、「NPBアワード2025」で、最優秀選手賞(MVP)を発表。パ・リーグはソフトバンクのモイネロ投手が選出されました。入団9年目で初受賞となったモイネロ投手は、今季24試合に先発登板し、12勝3敗、防御率1.46という成績。ソフトバンクのパ・リーグ連覇と5年ぶりの日本一に貢献しました。ソフトバンクからのMVP選出は2024年の近藤健介選手に続き、2年連続。投手に限ると、2017年のサファテ投手以来8年ぶりです