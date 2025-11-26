JR東日本は26日、奥羽本線（山形線）の福島〜新庄間に、新型車両「E723系5000代」を投入すると発表しました。従来の車両の色彩を踏襲しつつ、座席幅の拡大やバリアフリー設備の充実、最新の安全装備を搭載するなどグレードアップが図られています。営業運転の開始は2026年度秋頃を予定しており、2両編成×11本（計22両）を新造する計画です。伝統カラーを継承した「E723系」のデザイン新型車両「E723系5000代」のエクステリアデザ