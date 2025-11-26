（台北中央社）行政院（内閣）貿易交渉オフィス（経貿談判弁公室）の楊珍妮（ようちんじ）交渉代表は26日、米国との関税交渉について、現在は書面を交換している段階だと説明した。「われわれは最後の、最後の努力をしている」と語り、最良の待遇を勝ち取ることに意欲を示した。経済団体「中華民国工商協進会」の朝食会に出席した際、報道陣の取材に応じた。英紙フィナンシャル・タイムズが消息筋の話として、台湾が承諾した