シェアカメ株式会社は11月26日（水）、同社が運営するカメラレンタルサービス「シェアカメ」において、機材の受け取り方法に「店舗受け取り」を追加した。ユーザーは東京・四谷にある店舗でレンタル機材を受け取れるようになる。 従来の配送方式に加わる形で、利用者が自身の都合に応じて機材の受け取り方法を選択できるようになった。予約時に、ヤマト運輸配送もしくは店舗受け取りのいずれかを選択する。