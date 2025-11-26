HB-E220系を導入JR東日本盛岡支社は2025年11月26日、ディーゼルハイブリッドシステムを搭載した新型車両のHB-E220系を、2026年1月19日（月）から釜石線で営業運転すると発表しました。【写真】釜石線の“観光名所”を走るHB-E220系HB-E220系はディーゼルハイブリッドシステムを搭載しており、キハ100系・110系といった従来の液体式気動車と比べて環境への負荷を低減しています。車体はステンレス製、全長20.6m。座席はロング