【漫画】本編を読む柔らかいタッチと穏やかな空気感で描かれる、猫と人間の小さな日常。作者が飼っていたマンチカンの「とろみ」との暮らしをきっかけに生まれた心温まる作品だ。猫が喋ったり、一緒に買物に行ったりするなど、一見するとファンタジーのようだが、あくまでこれは表現方法のひとつとして、猫との暮らしを知っている人なら誰もが共感するエピソードが満載。X（旧Twitter）やnoteで日々作品を更新しており、2万