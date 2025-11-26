いよいよ12月2日から慣れ親しんだ従来の健康保険証が使えなくなります。マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への本格移行に伴い、これまで使ってきた従来型の健康保険証の有効期限が12月1日で切れます。翌日からは原則、マイナ保険証か、マイナカードを持っていない人にすでに送付されている「資格確認書」というカードを使う必要があります。厚生労働省によりますと、マイナ保険証の登録率は10月末時点でカード保有者