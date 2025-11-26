俳優の舘ひろし（７５）が２６日、都内で主演映画「港のひかり」の公開御礼舞台あいさつに眞栄田郷敦（２５）、尾上眞秀（１３）と登場した。本作は北陸の港町を舞台にした、年齢に差がある二人の男性の長年にわたる友情を描くヒューマンドラマ。作品に関連して、大切にしているものを問われると、舘は「渡（哲也）さんが突然時計をくれまして。『おう、ひろし。これしとけよ』って。それは大切にしています。渡さんが僕に残し