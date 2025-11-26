ＴＢＳが２６日、都内で定例社長会見を開催。ＢＳ−ＴＢＳは、おおみそかに、４時間特番「ヒロシのぼっちキャンプ〜年越しＳＰ２０２５（タイトル仮）」を放送することを発表した。「ヒロシのぼっちキャンプ」は、文字通りタレントのヒロシがただただキャンプをする内容。水曜レギュラーの番組として人気を博し、昨年には初のおおみそか特番も放送された。同番組が２年連続でおおみそか特番として選ばれた理由を伊佐野英樹社