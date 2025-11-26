「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）最優秀新人（新人王）には、セ・リーグからヤクルト・荘司宏太投手（２５）が選出された。球団では２０１９年の村上宗隆以来６年ぶり、球団の投手では２０１３年の小川泰弘以来１２年ぶりとなった。「素直にうれしい気持ち。獲得できるのは生涯に１度しかない。新人王を取りたいのはありました」と充実感