県北地区で初めての理工系学部の設置を目指す長崎国際大学が、地元企業で作る団体と情報交換を行いました。 長崎国際大学と情報交換をしたのは、佐世保市などの企業が所属する佐世保工業会です。 長崎国際大学は、再来年4月に県北地区で初の理工系学部となる「情報学部」の設置を計画していて、AIエンジニアやWEBデザイナーなど、情報技術を活用して幅広い業界で活躍する人材の育成を目指しています。 情報交換