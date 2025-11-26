「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）パ・リーグの新人王はロッテの西川史礁外野手（２２）に決まった。投票総数２２９票のうち９７票を獲得。５５票の日本ハム・達孝太投手、４５票の楽天・宗山塁内野手、２６票の西武・渡部聖弥外野手を上回った。ロッテからの選出は１４年度の石川歩以来１１年ぶり。ロッテの外野手の選出は初となった。