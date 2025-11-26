フェンシング女子サーブルで２０２４年パリ五輪団体銅メダルの江村美咲（立飛ホールディングス）が新たな勲章を手にした。２４〜２５年シーズンの江村はグランプリ大会を制し、Ｗ杯でも２勝を挙げるなど存在感を発揮。日本の女子選手、サーブル種目では初の年間王者に輝いた。モチベーションの維持に苦しんだシーズンだったが、卓球女子で五輪３大会連続メダルの石川佳純さんと雑誌の企画で対談。「同じくらいの年の時は自分