日本では20歳になると国民年金の加入義務が発生します。 中には「まだ学生や浪人生で収入がないので、支払うことは難しい」という人もいるかもしれません。 本記事では、浪人生の年金の支払い義務についてご紹介するとともに、支払わずに放置した場合の影響や、利用できる免除・納付猶予制度についてもまとめています。 浪人生にも年金の支払い義務はある？ 日本では、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全て