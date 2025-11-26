【メイドインアビスファプタがいっぱいそす】 予約期間：～12月07日23時59分まで 発送時期：2026年3月下旬頃 価格：1回400円 バンダイは、カプセルフィギュア「メイドインアビスファプタがいっぱいそす」を通販サイト「ガシャポンインライン」にて11月26日より予約受付を開始した。発送は2026年3月下旬頃を予定し、価格は1回400円。 本商品はアニメ「