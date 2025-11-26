Photo: 小暮ひさのり ここを指定席とする！最近、リビングにドカッと座れる場所が欲しいな〜。って思ってたんです。でも、ソファだとちょっと邪魔じゃないか？ 値段も結構するしなぁ…と感じていて、なかなか答えが出ませんでした。でも、ついに出会えました。アイリスオーヤマのムーンチェア、今はこれが僕の席。 アイリスオーヤマ アウトドアチェア ムーンチェア 6,500円