静岡･伊東市長選を前に25日夜、市内の観光会館で開かれたのは、地元の青年会議所が主催した立候補予定者7人による公開討論会。会場には約80人が訪れました。討論会に登壇したのは、すでに出馬を表明している7人です。学歴詐称疑惑を巡り失職した田久保真紀前市長が再出馬への思いとして語ったのは市政改革です。（前伊東市長田久保 真紀 氏）「この伊東の町に長い年月をかけて張り巡らされたしがらみの構図、そして利権の仕組み