高速道路各社は26日、年末年始期間（12月26日〜来年1月4日）の渋滞予測を発表し、上り下りとも1月2日と3日に利用が集中するとの見通しを示した。東日本高速道路の担当者は「帰省や旅行先からのUターンに加え、初詣などで移動が活発になる」と分析。ドライバーに分散利用を呼びかけている。特に長い渋滞は、下りが2日午前10時ごろ東名高速道路の綾瀬スマートインターチェンジ（神奈川）付近、午前11時ごろ東北自動車道羽生パー