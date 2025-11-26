築地銀だこが、競馬情報サービスnetkeibaと初コラボ！大井競馬場限定で販売される「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」のたこ焼は、2024年羽田盃優勝馬“アマンテビアンコ号”をイメージした特別な一品です。1日100舟限定、競馬観戦のお供にぴったりなアツアツのたこ焼きを楽しめます。さらに、対象商品を購入するとオリジナルステッカーがもらえる特典も♪ 大井競馬場限定！築地銀だこ×netkeibaコラボ