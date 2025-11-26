プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、セ・リーグ新人王にヤクルトの荘司宏太、パ・リーグ新人王にロッテの西川史礁が選出された。荘司は駿台甲府高・国士舘大・セガサミーを経て2024年ドラフト3位でヤクルトに入団。1年目の今季はリリーフとして45試合に登板し、2勝1敗、防御率1.05の好成績を残した。西川は龍谷大平安高・青山学院大を経て2024年ドラフト1位でロッテに入団