À¾Éð¤ÎÌîÂ¼Âç¼ùÆâÌî¼ê¤¬26Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Ç¯Êð¤Ï1200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£Íèµ¨¤ÏÊá¼êÅÐÏ¿¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢´û¤Ë½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤â½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤Î¸¦¤µ¤ó¤Ë¤âÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Öº£¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬Èæ½Å¤ÏÂç¤­¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤Î¸µ¡¹¹¥¤­¡£¥×¥í¤Î´Ä¶­¤Ï¤¹¤´¤¤¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1