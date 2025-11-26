高市首相（自民党総裁）と参政・神谷代表の党首討論が２６日、行われた。両者の主なやり取りは以下の通り。神谷氏「スパイ防止法に対する考えは」神谷氏――参政党代表の神谷宗幣です。今、国民は、政治と金の問題や議員の定数よりも、国力が落ちて生活が苦しくなっているということに不満を持っていると感じています。その一因となっている国民の情報や富を奪ってですね、国に損害を与えている行為。これを止めたいと思いまし