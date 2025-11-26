女性従業員に売春をさせたとして逮捕されたガールズバーの店長の男が、女性従業員に暴行を加えた上、わいせつな行為をしたとして警視庁に再逮捕されました。再逮捕されたのは、ガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）で、今年3月上旬、東京・歌舞伎町のホテルで20代の女性従業員にハンガーで頭や腕を殴るなどの暴行を加え脅迫した上、わいせつな行為をした疑いがもたれています。鈴木容疑者は、この女性をGPSで行動を監視し、